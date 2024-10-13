الآن>> رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024-2025 دورة اكتوبر من وزارة التربية الوطنية المغربية

حددت وزارة التربية الوطنية موعد الإعلان عن نتائج مباراة التعليم الكتابي 2024 بالمغرب، لذلك نجد ازدياد عمليات البحث عن رابط استعلام النتائج، و تشمل النتائج المتاحة جهات طنجة تطوان الحسيمة، الشرق، فاس مكناس، الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء وفي هذا السياق دعونا نقدم لكم في هذا التقرير نتائج الاختبارات الكتابية، وشروط الترشيح لمباراة التعليم.

نتائج مباراة التعليم الكتابي 2024 بالمغرب

وفقاً لما أعلنته وزارة التربية الوطنية بأن النتائج سيتم الإعلان عنها في مختلف مناطق المغرب يوم السبت 12 أكتوبر الجاري، وينتظر العديد من الطلاب موعد الإعلان ويمكن الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباريات من هذا الرابط. يجب اختيار نتائج مباراة التعليم. يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. يجب النقر على زر استعلام. ستظهر النتائج الخاصة بك على الشاشة.

شروط الترشح لمباراة التعليم 2024 في المغرب

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للترشيح وهي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مغربي الجنسية، و ان يقيم في المغرب.

يجب لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

يجب أن يكون حاصل على الشهادات الوطنية أو ما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدم قادر بدنياً.

يجب أن يكون متمتع بالحقوق الوطنية المدنية ولا يكون عليه أي قضايا خاصة بالشرف أو الأمانة العامة في سجله الجنائي.

لا تربطهم علاقة شغل مع أي مكان آخر.

يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

تفاصيل نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024

تم إجراء الاختبارات الكتابية يوم 6 و7 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية بعد المداولات التي ستجري اليوم عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، و يمكن للمترشحين معرفة نتائجهم عبر الرابط الخاص بالمباراة أو من خلال لوائح PDF التي سنقدمها فور توفرها لجميع الجهات.