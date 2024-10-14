فرحي اولادك بأجمل أغاني للأطفال.. اضبط الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

ترغب العديد من الأمهات في معرفة تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024، إذ تعد قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتبث على النايل سات والعرب سات، حيث تتميز القناة بتقديم محتوى ممتع ومتنوع يجذب اهتمام الأطفال من جميع الأعمار، وأحد أكثر العناصر جذبًا للأطفال هو الشخصية الكرتونية الرئيسية في القناة وهي شخصية لولو، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

تردد وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

حققت قناة وناسة رضا أولياء الأمور بفضل محتواها الآمن الذي يتناسب مع اهتمامات الأطفال وعقولهم الصغيرة، حيث تساهم البرامج والأغاني والأناشيد التي تعرضها القناة في تعليم الأطفال واكتسابهم معلومات قيمة بطريقة ممتعة، ويفضل العديد من الأهل أن يكون المحتوى الذي يتابعه أطفالهم يمزج بين التعلم والترفيه، ولهذا تعتبر هذه القناة محبوبة لدى الكثيرين الذين يبحثون عن الترددات الجديدة عبر أقمار عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 نايل سات

يمكن متابعة قناة وناسة بيبي الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال المعلومات الصحيحة للقمر، وهي:

التردد: 11470 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500 ميجا بت في الثانية.

معدل الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات

يمكن أيضًا متابعة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط التردد التالي:

التردد: 11270 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500 ميجا بت في الثانية.

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة تثبيت قناة وناسة بيبي على أجهزة الاستقبال

يمكنك تثبيت قناة وناسه عبر اتباع الخطوات التالية: