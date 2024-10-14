ثبتها الان بخطوات سهله…تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وابسط أولادك بأروع الأناشيد

تشتهر قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي يحبها الأطفال، وهي واحدة من القنوات المفضلة لديهم، حيث تقدم برامج تعليمية وترفيهية تتناسب مع تقاليد وعادات المجتمع، ولذلك يسعى العديد من الآباء والأمهات إلى معرفة تردد قناة طيور الجنة على أقمار نايل سات وعرب سات، وفي هذا المقال سنتعرف على المعلومات المتعلقة بالتردد على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

تقوم قناة طيور الجنة بتقديم محتوى رائع يجذب الأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، ومن بين المعلومات المتعلقة بالتردد ما يلي:

اسم القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة : HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

أما تردد قناة طيور الجنة على العرب سات، فيكون كما يلي:

اسم القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة:11310 .

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة : HD.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز

يمكن تنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على زر “تثبيت” ثم اضغط على “موافق”.

اضغط على قائمة الترددات ثم اضغط على زر OK.

إدخال المعلومات المتعلقة بالتردد، ومعامل الاستقطاب، ومعدل تصحيح الخطأ، ومعامل الترميز، وتحديد القمر الصناعي.

اضغط على زر البحث وستظهر القنوات ثم انقر على “حفظ”.

مزايا قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج الرائعة التي يحبها الأطفال وتجذب انتباههم لمشاهدتها، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تميز القناة، ومنها ما يلي.