“الحكومة الجزائرية تُعلن” قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 كيفية التسجيل في المنحة

في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، قامت الحكومة الجزائرية مؤخرًا بإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت، التي تعتبر من أبرز المنح المالية المقدمة من قبل الحكومة، في إطار أن توفر دعم شهري ملائم أمام المقبولين، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تستقطب العديد من السيدات المطلقات والأرامل وغيرهم مما ليس لديهن عائل يعولهن، ويمكنك التسجيل في المنحة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت

وأكدت الوكالة الوطنية للتشغيل، أن منحة المرأة الماكثة في البيت تبلغ نحو 800 دينار جزائري، ناهيك عن أن البعض تداول أنباء عن أن القيمة زادت لـ 8000 دينار، إلا أن وزارة العمل والتشغيل ردت على كل هذه الشائعات مؤكدة بأن القيمة هي الـ 800 د.ج دون أي زيادات أخرى تذكر، مع العلم أن الزيادة المنوط بها من المتوقع أن تكون في بداية العام المقبل، وبقرار من مجلس الوزراء العراقي، حتى يتحصل عليها الجميع.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

أما عن الخطوات المعنية بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والحصول على الدعم المادي المقدم، ما يأتي:-