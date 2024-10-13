تحميل pdf اسماء المقبولين في قرعة الف درجة وظيفية البصرة 2024 عبر موقع الديوان basra.gov.iq

صرحت الحكومة المحلية عن موعد إعلان اسماء المقبولين في 13 الف درجة وظيفية البصرة عبر موقعها الرسمي، وأكدت بأنه تم الانتهاء من المراسم المتعلقة بإجراء القرعة على كافة الشباب المتقدمين للتعيين في 13الف وظيفة، وأكدت الحكومة بأنه تقدم أكثر من 339 ألف شاب في قاعة ديوان المحافظة، وخلال السطور التالية سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن اسماء الأفراد المقبولين ومتطلبات القبول.

أسماء المقبولين في 13 ألف درجة وظيفية البصرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث كبيرة من قبل جميع المتقدمين لتعيينات 13 ألف درجة وظيفية في المحافظة، حيث أعلنت اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 الحكومة المحلية في المحافظة عن أسماء الفائزين في القرعة، وكان محافظ البصرة “أسعد العيداني” قد أعلن في وقت سابق أن أسماء المقبولين سوف يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، ولكن تم تأخير إعلان النتائج اليوم السبت.

ظهور أسماء المقبولين في القرعة 2024

يستطيع جميع المتقدمين لتعيينات محافظة البصرة الاستعلام عن أسماء المقبولين في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع ديوان عام محافظة البصرة الإلكتروني.

يجب الضغط على قرعة تعيينات 13 ألف درجة وظيفية.

سوف تظهر كشوف المقبولين في التعيينات على هيئة ملفات Pdf.

قم بقراءة الكشوف والاستعلام عن اسمك ثم إضغط على مربع تحميل Pdf.

متطلبات القبول في القرعة 2024

لكي يتم قبولك في القرعة المعلن عنها من قبل الحكومة المحلية، يجب عليك التأكد من تواجد مجموعة من الشروط والمعايير المهمة، وإليكم تلك الشروط في النقاط التالية: