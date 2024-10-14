“وزارة السكن والعمران تُعلن” الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 المرحلة الأولى

أطلقت الحكومة الجزائرية العديد من المبادرات من أهمها سكنات عدل 3 من اجل مسانده ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجا من اجل مساعدة الشباب المقبلة علي الزواج ولم يقتدروا علي شراء وحدات سكنيه، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، أيضا بالنسبة للأسعار المرتفعة بالعقارات وغيرها حيث يشكوا الكثير من الأشخاص لذا تقدم الحكومة هذه المبادرات لمساعدة هذه الفئات، حيث تم فتح التقديم والحجز علي هذه الوحدات منذ فترة لذا يود العديد عن طريقة الاستعلام عن أسمائهم،عبر السطور القادمة سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين بهذه الوحدات ابقوا معانا.

معايير القبول في سكنات عدل3 بالجزائر

أولا: يجب علي من يريد التقدم أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية.

ثانيا: يقيم بها إقامة دائمة.

ثالثا: ينبغي أن يقوم بسداد القسط الأول الذي تم تحديده.

رابعا: أن يكون له دخل شهري ثابت.

الأشخاص الذي لم يحق لهم الحجز في سكنات عدل 3 بالجزائر

لا يحق لجميع المتقدمين اللذين لديهم عقار، أصول باهظة الثمن.

الأشخاص اللذين تتجاوز رواتبهم الشهرية عن 12 مليون دينار.

جميع من يتقاضوا رواتب شهرية عن 24 ألف دينار.

أيضا جميع الأشخاص الذين يتقاضوا منحة البطالة.

الطالب الذي يدرس بالجامعة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين بسكنات عدل 3 بالجزائر