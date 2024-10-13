٢٤ ساعه اغاني اطفال.. تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة أغاني البيبي على نايل وعرب سات بجوده عالية HD

يبحثون الكثير عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد، لانها أشهر وأفضل القنوات المخصصة للأطفال الصغار في الوطن العربي، حيث تعرض القناة محتوى تعليمي وترفيهي يجمع بين التسلية والفائدة للاطفال، لذلك أصبحت هذه القناة من القنوات الفضائية المفضلة والموثوقة لدى الآباء والأمهات الذين يرغبون في تنمية قدرات أطفالهم اللغوية وزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم من خلال الأغاني والبرامج المسلية التي يتضمنها محتوى قناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

حققت قناة طيور بيبي شهرة واسعة بفضل البرامج التي تُعلم الأطفال المبادئ الإسلامية مثل الصلاة وأركان الإسلام، بالإضافة إلى محتواها الترفيهي، إذا كنت ترغب في متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

ضبط معامل الاستقطاب علي : أفقي.

ضبط معامل الترميز علي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

ضبط معامل الاستقطاب علي: عمودي.

ضبط معامل الترميز علي : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي

طريقة إضافة القناة إلى قائمة القنوات لديك، إليك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها:

قم بفتح قائمة القنوات في جهاز الاستقبال.

ثم اختر “إضافة تردد جديد”.

الآن ادخل معلومات التردد، ( تردد الجديد و معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

بعدها اضغط على كلمة بحث.

عند العثور على قناة طيور الجنة بيبي، قم بالضغط على حفظ القناة.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي