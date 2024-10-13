“سلي أولادك مع مزرعة عمو يزيد”.. ضبط تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 بطريقة سهلة

قناة عمو يزيد هي من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين المتابعين، وخاصة فئة الأطفال، مع عرضها للعديد من البرامج الكرتونية والتعليمية التي يستفاد منها الطفل على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن القناة تمر بمشكلة تقنية في الوقت الحالي، وجاري العمل على حلها في أسرع وقت، ولذا وجب علينا التنبيه أنه في حالة عدم ظهور القناة سيتوجب الانتظار لبضع ساعات حتى تُعلن القناة عن عودة البث مرة أخرى على الأقمار الصناعية.

تردد قناة عمو يزيد 2024

لكي تقوم بمشاهدة قناة عمو يزيد على القمر الصناعي سواء كان النايل سات والعرب سات، ناهيك عن المحتوى الأكثر من مميز ورائع التي تنقله القناة دون توقف، فيُرجى اتباع المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي الأول معًا هو النايل سات.

تردد النايل سات 10922.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل الترميز عمو يزيد 27500.

استقبل تردد قناة عمو يزيد 2024 أطفال

أما عن المعلومات المعنية بإستقبال قناة عمو يزيد أطفال التي تنقل كل ما هو جديد ومميز سواء كانت برامج أو أفلام كرتونية، أو غيرها من المحتوى الأخر التي تنقله القناة دون توقف، فيمكنك استقبالها على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتية:-