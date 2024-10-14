“نزلها بجودة عالية” تردد قناة ناشيونال جيوغرافي الجديد 2024 لمتابعة الحقائق

إلي جميع من يفضل معرفة حياة الحيوانات البرية بالإضافة إلي الأحداث التي تتمثل في البراكين والزلازل التي تحدث حول دول العالم عبر قناه ناشيونال جيوغرافيك يتم إذاعة الكثير من البرامج الحيوانات البرية والحيوانات التي أو شكت علي الانقراض، بالرغم من الأعطال التقنية التي تحدث ألا أن إعدادات هذه القناه لها القدرة علي تحديث ترددها وبث البرامج علي الفور، لها نسب مشاهدين من قبل أنحاء العالم، يتم ترجمه برامجها إلي العديد من اللغات التي تناسب الكثير من الدول، سنوضح لكم جميع الترددات الجديدة التي تم تغيرها، كيفية استقبال قناه ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز.

تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11603.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

رمز التصويب: 4/3.

معدل الترميز الخاص بالقناة:27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

ناشيونال جيوغرافيك عبر التردد الجديد علي العرب سات

مؤشر الترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الحديث: 11804.

القمر الصناعي: العرب سات.

تثبيت الترددات الحديثة بقناه ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز

الآن… يمكنك استقبال قناه ناشيونال جيوغرافيك عي شاشات التلفاز، سماع برامجها في جميع الأوقات إليكم الخطوات: