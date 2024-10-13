قرعة الحج المجانية 2024.. المستندات المطلوبة للتقديم بالقرعة

يبحث العديد من الأشخاص عن مستندات التقديم في قرعة الحج المجانية 2024، تزامنًا مع اقتراب الإعلان عنها من قبل البوابة المصرية الموحدة، ناهيك عن أن التقديم في الحج تشمل جميع المواطنين الذين لم يقوموا مؤخرًا بالتقديم في هذه القرعة المجانية، وعليه سنكشف لكم المستندات الواجب إحضارها وقت التقديم في القرعة، التي من المتوقع فتح باب في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وثائق التقديم في قرعة الحج المجانية 2024

أما عن المستندات التقديم في قرعة الحج، التي يكون التسجيل فيها عبر الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة، وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، مع ملء نموذج طلب الالتحاق بالقرعة، ناهيك عن استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل وإرفاق المستندات المتمثلة في الأتي:-

تقديم جواز سفر ساري وصالح لمدة عام كامل.

10 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء.

مع تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي.

إرفاق بطاقة صحية.

تقديم شهادة بخلو المتقدم من أي أمراض معدية أو ما شابهه ذلك.

فتح عيادات طبية أمام المتقدمين في قرعة الحج

ومن المتوقع بأنه سيتم إقامة عيادات طبية داخل مقر إقامة الحجاج لهذا العام 2204، بالإضافة إلى أن ذلك يكون بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج، وكذلك البعثات الطبية التي يكون لها دور كبير في رعاية الحجاج وتوفير كافة الاحتياجات الطبية التي هم في حاجة إليهم، ناهيك عن أن التقديم في القرعة يكون إلكترونيًا عبر البوابة المصرية الموحدة.