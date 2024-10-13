استعلم الآن من هنا NOW.. نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024 دورة أكتوبر عبر موقع وزارة التربيه الوطنية

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على موعد ظهور نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024، التي تكون للعديد من المدن ومنها الرباط، سلا، القنيطرة، بني ملال، خنيفرة، الدار البيضاء، سطات، الحسيمة، الشرق، فاس، مكناس، طنجة، تطوان، مكناس، وذلك ليتم التعرف على موعد نتائج المقبولين النهائية في الاختبارات الشفوية والكتابية، حيث تسعى وزارة التربية الوطنية المغربية لاختيار أفضل الكوادر التعليمية وكذلك التربوية في مسابقة مباراة التعليم لدورة أكتوبر 2024.

نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024

يمكن للمترشحين الاستعلام عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024، عبر اتباع الخطوات المقبلة:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.

من ثم يتم اختيار نتائج مباراة التعليم، وإدخال البيانات المطلوبة.

التأكد بأن المعلومات التي تم إدخالها سليمة وبشكل دقيق.

الضغط على خانة استعلام والانتظار ثواني لتظهر امامك النتائج، وفي حالة قبول عليك الاستعداد لاجتياز الاختبارات الشفوية.

شروط القبول في الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم دورة أكتوبر 2024

أشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي بالمغرب، أنه يوجد عدد من الشروط اللازمة للقبول في مباراة التعليم دورة أكتوبر 2024 وتمثلت كالآتي:

يكون المترشح للمسابقة مقيم بشكل دائم في دولة المغرب، وكذلك يكون مغربي الجنسية.

ضرورة ألا يزيد السن عن 30 عام، وأيضا يجب ألا يكون المترشح موظف في أي وظيفة أخرى.

كما أنه يجب تمتع الشخص المتقدم بحالة جيدة، كما يجب بأن يكون حسن السلوك والسمعة.

موعد الاختبارات الشفهية والنهائية لمباراة التعليم 2024-2025 بالمغرب

أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية، بأنه من المتوقع بأن يكون موعد الاختبارات الشفهية والنهائية لمباراة التعليم 2024-2025 على النحو التالي: