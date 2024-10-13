مسلسل تل الرياح الحلقه 141 فيديو لاروزا وقناة كانال

يرغب جميع المتابعين بالتعرف على تفاصيل وموعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقه 141 وهو واحد من المسلسلات التركية التي لها شعبية كبيرة ويتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول العربية وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل حيث تدور قصة المسلسل وجود قصة حب كبيرة بين ابنة عائلة غنية وبين شاب فقير وذلك سوف يعرضهم للكثير من المتاعب والصراعات، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل تل الرياح الحلقه 141

تدور قصة مسلسل تل الرياح حول زينب وهي فتاة من عائلة غنية ويحبها الجميع في بلدتها والفتيات تتخذها قدوة لها وذلك بسبب أخلاقها وذكائها ولكنها سوف تتعرف على خليل وهو شاب فقد أبوه وهو صغير ويعيش مع خالته وسوف يقرر خليل الانتقام لوالده وسوف يقرر كل منهم أن لا يحب الآخر وذلك بسبب الفروق الموجودة بينهم ولكن سوف يكون الحب أقوى منهم وهذا ما سوف يجعل الأحدث تتصاعد بشكل مثير وشيق.

مواعيد عرض مسلسل تل الرياح

يجب العلم أن مسلسل تل الرياح من الأعمال التي حققت نجاح كبير ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال قناة كانال 7 التركية وهذا من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل تل الرياح

مسلسل تل الرياح من إخراج عمر بايكال وإنتاج إليف يلماز، شارك في المسلسل عدد من الفنانين وهم: