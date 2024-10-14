“الحكومة المغربية“ تُعلن زيادة الأجور في المغرب 2024 في جميع قطاعات الدولة الخاص والعام بنسبة 10%

انتشرت الكثير من الأخبار حول زيادة الأجور في المغرب 2024 وذلك ما جعل جميع الموظفين يتساءلوا حول حقيقة هذا الأمر حيث أنه يوجد عدد من موظفي القطاعات الخاصة والحكومية بتقديم طلبات تنص على زيادة الأجور وهذا من أجل مواجهة غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة، لذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد والتوضيح حول حقيقة تلك الأخبار وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة الأجور في المغرب 2024

بعد التساؤلات العديدة حول زيادة الأجور في المغرب قامت الجهات المسؤولة بالرد وأوضحت أنه سوف يتم بالفعل زيادة الأجور وسوف يتم صرف هذه الزيادة بدء من شهر أكتوبر الجاري، كما أوضحت أنه سوف يتم صرف رواتب شهر أكتوبر في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ويجب العلم أن الهدف من تطبيق هذه الزيادة هو تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير مستوى اقتصادي أفضل، والجدير بالذكر أنه سوف يتم تعديل الضرائب على رواتب الطبقة المتوسطة وهذا بدء من شهر يناير القادم.

قيمة زيادة الأجور في المغرب 2024

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية بالمغرب أن زيادة الرواتب سوف تكون على النحو التالي: