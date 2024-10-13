أخبار سارة لنساء الجزائر.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت فرصة ذهبية مش هتتكرر

يزداد البحث كثيراً عن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، كما تساءل العديد من المواطنين عن الوصول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر للتسجيل في منحة النساء الماكثات في المنزل، التي تقدمها الحكومة، وقد أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن جميع السيدات الذين يستوفون شروط الاستحقاق يمكنهم التسجيل للحصول على المنحة المالية، التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الأسرية، فتابعوا معنا السطور التالية لمعرفة التفاصيل.

ماهي قيمة منحة المرأة 2024؟

تبلغ قيمة منحة المرأة الماكثة في المنزل 800 دينار جزائري، وليس 8000 دينار كما تم تداوله بين المواطنين في الفترة الأخيرة، وقد أوضحت الحكومة الجزائرية أنه لم يحدث أي تغيير في قيمة هذه المنحة.

الشروط المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة الجزائر ٢٠٢٤

وضعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مجموعة من الشروط للسيدات الراغبات في الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون السيدة من الجنسية الجزائرية .

يجب أن يكون عمر المرأة المترشحة ما بين 18 و40 سنة.

ينبغي أن تمتلك مؤهلاً جامعياً.

لا يحق لها الاستفادة من المنحة إذا حصلت عليها سابقًا.

يتطلب أن تكون مقيمة في الجزائر.

ينبغي أن تكون لديها أطفال.

المرأة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر عبر الوكالة الوطنية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، ولتسهيل هذه العملية إليكم الخطوات الواجب اتباعها: