أحلى طعم بأقل تكلفة.. عمل الفطير المشلتت في المنزل بأروع طعم هدوقه

مع ارتفاع أسعار المخبوزات نظرا إلي زيادة أسعار المكونات التي تحتوي عليها، إلا أن أسعار الفطير تخطت الحد الأقصى بما أن هذه الأكلة يفضلها العديد من أفراد الأسرة لذا تبحث دائما الأمهات عن كيفية تحضيرها في المنزل بمكونات متاحة، لذا سنخبركم بطريقة ستفوق المخابز بمراحل بالإضافة إلا انه سيتم تحضيرها من مكونين رئيسين موجودين في جميع البيوت، ابقوا معانا وسنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة في السطور الآتية تابعونا.

مكونات الفطير المشلتت بالمنزل

تعد هذه الأكلة المفضلة لدي العديد من الأشخاص حيث يتم تقديمها بجانب الجبن، العسل الأسود، الأبيض لذا سنوضح لكم المكونات والتي تتمثل في الآتي:

أولا: قم بتحضير خمسة أكواب من الدقيق.

ثانيا: ملعقة صغيرة من الملح.

ثالثا: ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من زيت عباد الشمس.

ملعقتين من السكر.

نصف كوب من ألقشطه كاملة الدسم.

كوبين من الماء الدافئ.

إحضار صنية تحضير من اجل تسويه الفطير في الفرن.

كيفية تحضير الفطير في المنزل