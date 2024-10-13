شوف هتقبض كام!!.. كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 عبر موقع وزارة المالية العراقية

ازدادت في الفترة الأخيرة طلبات المواطنين لاستفسار حول رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024، وذلك بهدف معرفة ما إذا كانت هناك زيادة جديدة في الرواتب، ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة العراقية تضيف سنويا زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وللحصول على الرابط الرسمي للاستعلام يرجى متابعة السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

قدمت وزارة المالية العراقية رابطا رسميا يتيح الاستفسار عن رواتب المتقاعدين بالعراق، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة التالية:

أولا نتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

إدخال الرمز التحقق الظاهر أمامك كما هو.

اختيار الأمر رواتب المتقاعدين.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح في الحقول المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة بحث.

انتظر بضع ثوانٍ وستظهر لك جميع التفاصيل التي ترغب في معرفتها.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها ليتمكن الشخص من الحصول على راتب التقاعد، وهذه الشروط تتضمن النقاط الآتية:

على أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم في العراق.

يجب أن يكون عمر الشخص 60 عاما لكي يتسنى له الحصول على راتب التقاعد.

سداد جميع الرسوم والاشتراكات والتأمينات المطلوبة منه.

يجب ألا تقل مدة خدمته عن 20 عامًا في القطاعين المدني والعسكري.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

في الوقت الحالي لم تقم وزارة المالية بالإعلان عن أي زيادات في رواتب المتقاعدين في العراق، وإذا كانت هناك أي زيادات فسوف تعلن الوزارة عنها عبر صفحتها الرسمية، حيث أن الأخبار حول وجود زيادة في الرواتب هي مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة، والصرف يتم وفقاً للزيادة المعلنة سابقاً التي تبلغ 15% فقط، لذلك يجب على المواطنين التحقق من المعلومات قبل مشاركتها مع الآخرين لتجنب نقل الشائعات. كما أن الوزارة تعمل بجد لمراجعة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.