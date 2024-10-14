استعلم الان من المنصة الرسمية!!.. طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة 7 في عموم المحافظات العراقية

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، فلقد احتلت طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة بالعراق، المرتبة الأولى في قائمة المواضيع الأكثر بحثًا في العراق خلال الساعات الماضية، وفيما يلي من مقالنا سنذكر لكم كافة التفاصيل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فتابعونا.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

للتحقق من الأسماء التي تتلقى الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

انتقل إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” الموجود في القائمة الرئيسية.

اختر من بين الخدمات المقدمة “خدمة المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية”.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار “الاستفسار عن الأسماء المشمولة في البرنامج”.

ستظهر لك قائمة بالوجبات يرجى اختيار الوجبة السابعة منها.

يرجى إدخال الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك اضغط على زر “استعلام”.

ستحمل قائمة الأسماء ويمكنك بسهولة البحث عن اسمك.

إذا كنت ضمن المستفيدين من البرنامج ستظهر لك معلومات قبولك.

الفئات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث تشمل ما سنذكره لكم فيما يلي:

الأشخاص الذين وصلوا إلى سن العجز القانوني وهو 65 عاما.

وكذلك الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية مثل المكفوفين والمصابين بالشلل.

وتضم الفئات المستفيدة أيضًا الأيتام القاصرين سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

بالإضافة إلى الطلاب المتزوجين الذين لا يزالون يتابعون دراستهم في المدارس الحكومية.

أما فيما يتعلق بالتأخير في إعلان أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية، فقد أكدت الوزارة أنها تعمل بجد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.