استقبلها الان تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 أحلى برامج وأروع أغاني مع العمو

قناة عمو يزيد من أشهر القنوات الطفولية وهي قناة جزائرية استطاعت أن تجذب مابين المتابعين في الدول العربية، عبر تقديمها إلى محتوى طفولي وكرتوني أكثر من رائع، حيث إنها قابلت خلل تقني في ترددها، وأكدت إدارة القناة أنه جاري حل المشكلة وعودة البث في أقرب وقت، ويمكنك التعرف على ترددها الجديد، والاستمتاع بكل ما يتم إذاعته طول اليوم وبدون توقف، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
نزل تردد قناة عمو يزيد 2024
وعن استقبالك لقناة عمو يزيد عبر القمر الصناعي، ومشاهدة كل ما تقدمه القناة على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما يلي:-
- قمر صناعي النايل سات.
- تردد جديد للقناة 11310.
- معامل الترميز فهو 27500.
- استقطاب القناة أفقي.
- فيما أن معامل تصحيح الخطأ عمو يزيد ¾.
برامج قناة عمو يزيد 2024 النايل سات
وتقدم قناة عمو يزيد الكثير من البرامج الطفولية، والإستمتاع بكل ما يتم إذاعته طول اليوم بجودة عالية وبإشارة قوية، التي من بينها الأتي:-
- تقديم برنامج مع عمو يزيد وهو محتوى أكثر من كوميدي وكذلك تعليمي للطفل.
- إذاعة رسائلكم وتحمل العديد من الأفكار الخاصة بالأطفال.
- قصص الأنبياء التي تعمل سرد جذاب لحياة الأنبياء.
- أولادنا تحت جناحنا.
- ألعب وأكتسب.
- أساعد أمي.
- وغيرها من المحتوى الترفيهي والكوميدي التي يتم العمل على إذاعته على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية يستمتع بها الطفل دون توقف.