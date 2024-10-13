استعلم بكل سهولة.. الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج في المغرب 2025 في كافة المحافظات العراقية

تعتبر أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2025 من الأمور المهمة التي تشغل بال العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، ورغم أن النتائج الخاصة بالقرعة تم إعلانها في وقت سابق إلا أن اهتمام الناس بالبحث عن هذه الأسماء قد زاد مؤخرا خاصة مع اقتراب موعد الحج، وسوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء.

أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025

يستمر البحث عن رابط نتائج قرعة الحج عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة، حيث أصبح هذا الرابط الأكثر تداول في محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي مثل؛ منصة إكس، حيث يسعى العديد من الأشخاص للوصول إلى أسماء الفائزين بقرعة الحج في بغداد وكافة المحافظات الأخرى.

تفاصيل نتائج قرعة الحج في بغداد

في الخامس من سبتمبر 2024 أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن أسماء الفائزين بقرعة الحج في كافة المحافظات، وتم الإعلان عن نتائج قرعة الحج في بغداد في السابع من نفس الشهر حيث تم اختيار حوالي 50 ألف حاج من بين ثلاثة ملايين متقدم.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

للاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 يمكنك اتباع الخطوات التالية: