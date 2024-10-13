“سجلي الآن من هنا” كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 خطوة بخطوة.. والشروط المطلوبة

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد تسعى دائماً الحكومة الجزائرية إلى توفير العديد من برامج الدعم للمواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم ومد يد العون لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية حيث أطلقت الحكومة منحة المرأة الماكثة في المنزل لمساعدة السيدات الماكثات في المنزل، وتزايد البحث من قبل الكثير من السيدات في الجزائر عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة والاستفادة من الدعم وهذا سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

أتاحت الحكومة الجزائرية خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بشكل إلكتروني عبر موقع وكالة التشغيل الوطنية عبر الإنترنت وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب وكالة التشغيل

قم بتسجيل الدخول.

اختر منحة المرأة الماكثة في المنزل.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على تقديم الطلب.

تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

شروط التسجيل في المنحة

أوضحت الحكومة الجزائرية الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في المنحة من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

أن لا تكون المتقدمة موظفة في القطاع الخاص أو الحكومي في الجزائر.

يشترط إقامة المتقدمة في الجزائر إقامة دائمة.

أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي.

كذلك يشترط عدم حصول المتقدمة على أى دعم آخر مقدم من قبل الحكومة الجزائرية.

تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل

لابد من تقديم بعض المستندات والأوراق التالية: