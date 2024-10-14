“برابط مباشر” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خصوصا للوجبة الأخيرة في جميع المحافظات، وذلك بعد تأخر الوزارة المعنية وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إصدار الأسماء التي ينتظرها عدد كبير من الأشخاص، وقد قام أكثر من 350 ألف شخص بالتقديم للحصول على الدعم الحكومي بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة حول العالم لذلك سنقوم بتوضيح التفاصيل بدقة في مقالنا.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وفقا لما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بإمكان جميع المتقدمين لتسجيل في البرنامج التحقق من أهليتهم عبر اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية التالية:

الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة مظلتي.

النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على أيقونة استعلام عن أسماء المستفيدين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد خيار الاستعلامات المتعلقة بالوجبة الأخيرة.

تدوين كافة المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية والاسم.

النقر على خانة الاستعلام.

الشروط الخاصة للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

لكي تقبل في برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط والضوابط، والتي تشمل ما يلي: