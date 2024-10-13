” أغنية حاضر ” تردد قناة وناسة الجديد 2024 استقبلها دلوقتي وخلي أولادك يفرحوا مع الأغاني الجديدة

تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات المخصصة لأناشيد الأطفال، حيث تقدم القناة سلسلة متنوعة من الأناشيد المميزة ذات المحتوى الهادف التي تساعدك في تعليم طفلك المزيد من الأساسيات وحفظ الأرقام والحروف بالإضافة إلى الحصول على جو من المرح والتسلية، لذلك يمكنك تنزيلها لتسلية أطفالك بدءا من عمر عام واحد وحتى 12 عام، واليكم التردد الخاص بهذه القناة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

في حال امتلاكك للقمر الصناعي نايل سات فيلزم عليك في هذا الوقت كتابة التردد الصحيح له، حيث تم العمل على بعض التعديلات الخاصة بقناة وناسة مما تسبب ذلك في إيقاف البث عن بعض الأقمار الصناعية، ويمكنك الآن بكل سهولة اعادة البث من جديد بالإضافة إلى توفير جودة عالية ووضوح في الصوت بدون أي تشويش، وإليكم بيانات هذا التردد:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

في حال اعتمادك على تغير القمر الصناعي نايل سات إلى عرب سات وتنزيل القناة من خلاله فيمكنك فعل ذلك بكل سهولة وذلك عن طريق كتابة التردد الآتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية ضبط القناة على جهاز الإستقبال

بعد التعرف على البيانات الخاصة بتردد قناة وناسة يمكنك البدء في تنزيلها على جهاز التلفزيون وذلك من خلال الخطوات التالية: