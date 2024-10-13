” وكالة التشغيل ” ضوابط وشروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر والمستندات المطلوبة للقبول

منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر هي واحدة من أقوى برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسيدات اللاتي يمكثن في منازلهن للاهتمام بأولادهن ولا يمتلكون أي دخل ثابت، لذا تقوم الحكومة بصرف منحة شهرية لمساندة السيدات على جلب متطلبات الحياة وتقديم مستوى أفضل لأولادهم، لذا هناك بحث بشكل مستمر عن الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة المرأة الماكثة، من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة الشروط والمستندات المطلوبة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

للحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر لابد من توافر حفنة الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة العمل والتشغيل الجزائرية، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

أن تكون السيدة جزائرية الجنسية.

لا ينقص عمر المتقدمة عن 19 عاماً.

إقامة المرأة الجزائرية في الجزائر بشكل مستمر وعدم مغادرة البلاد.

ألا تمتلك المرأة الماكثة أي دخل ثابت سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام بالجزائر.

لا بد أن تكون المتقدمة أكملت رحلتها الدراسية وحاصلة على مؤهل عالي.

إذا كانت المرأة متزوجة لابد أن يكون زوجها غير عامل ولا يمتلك دخل ثابت بأي حال من الأحوال.

لم يسبق للمرأة المتقدمة الحصول على أي دعم مادي من أي منحة أخرى بالجزائر.

مستندات القبول في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

لكي تكون النساء على دراية كاملة على حيثيات منحة المرأة الماكثة وضحت الحكومة الجزائرية جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة، حيث يجب على المتقدمات تجهيز هذه الأوراق التالية: