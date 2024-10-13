” مزرعة عمو يزيد ” تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 استقبلها دلوقتي على جميع الأقمار .. فرح أولادك بيها

قناة عمو يزيد تعد واحدة من أشهر وأبرز قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف ومتنوع يتناسب مع كافة الأعمار تم بث القناة لأول مرة عام 2022، تقدم القناة محتوى ثقافي وتعليمي يعمل على تنمية مهارات الطفل بالإضافة إلى بث مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والمسلسلات والمسابقات، وتعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك وفي الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة تردد القناة الجديد وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

تردد قناة عمو يزيد على القمر الصناعي نايل سات

تزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

التردد هو 10922.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات

كذلك يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

التردد هو 10923.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

أبرز برامج قناة عمو يزيد

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية ومن أبرزها مايلي:

رسائلكم.

مزرعة عمو يزيد.

أرافق طفلي.

مع عمو يزيد.

ألعب وأكتسب.

أسرع جاوب.

أساعد أمي.

قصص الأنبياء.

أولادنا تحت جناحنا.

دروس الدعم للطور الابتدائي.

كيفية استقبال قناة عمو يزيد على جهاز الإستقبال

يرغب الكثير في معرفة كيفية استقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية: