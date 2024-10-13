لا يفوتك التسجيل قريبًا.. دليل شامل للتسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة في عمان

برنامج منفعة دعم دخل الأسرة في عمان هو مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، يوفر البرنامج دعمًا ماليًا شهريًا للأسر التي تعاني من صعوبات مالية، ويستند استحقاق هذا الدعم على دخل الأسرة الفعلي وقدرتها على الكسب، تُحتسب قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل الإجمالي، مما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات الأسر ومتطلبات الحياة، يبدأ التسجيل في البرنامج اعتبارًا من 20 أكتوبر 2024، حيث يتعين على الأسر اتباع خطوات محددة وتقديم مستندات مطلوبة للتسجيل، يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار الأسر العمانية وتحسين جودة حياتها.

خطوات التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة

للتسجيل في برنامج منفعة دعم دخل الأسرة، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الحماية الاجتماعية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية. إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب جديد، أو سجل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق. إدخال جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك بيانات الدخل والممتلكات. تقديم معلومات الحساب المصرفي وتأكيد صحتها. التأكد من دقة جميع البيانات المقدمة، ثم تقديم الطلب. يمكنك متابعة حالة طلبك عبر حسابك في البوابة الإلكترونية. في حال تم طلب ذلك، كن مستعدًا للتعاون مع الباحث الاجتماعي المعني بمراجعة طلبك.

شروط التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة

للتسجيل في برنامج منفعة دعم دخل الأسرة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية: