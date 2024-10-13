وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. اضبطها بأعلى جودة

حظت قناة وناسة على انتشار واسع خلال فترة قصيرة بفضل ما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي يستهدف الأطفال، وتقدم القناة مزيج من البرامج والأفلام الكرتونية والأغاني التي تركز على تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والمبادئ الحميدة في قالب مرح وممتع، لذلك أصبحت القناة خيار مفضل لدى العديد من الأسر العربية التي تسعى لتوفير محتوى مفيد ومسلي لأطفالها مما يعزز من مهاراتهم الاجتماعية ويغرس فيهم قيم إيجابية.

محتوى قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بتنوع محتواها، حيث تشمل مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية، منها التالي:

تقدم القناة برامج تتناول مواضيع علمية وأدبية بأسلوب جذاب للأطفال مما يساعدهم في فهم المفاهيم بطريقة مبسطة وممتعة.

تعرض القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية المعروفة والمحبوبة التي تروي قصص ممتعة وتعليمية تجذب انتباه الأطفال.

تضم القناة شخصيات كرتونية محبوبة تساهم في تقديم المحتوى بطرق مشوقة مما يجعل التعلم أكثر متعة وإثارة.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن للعائلات الراغبة في توفير أفضل تجربة مشاهدة لأطفالهم ضبط قناة وناسة على أجهزة الاستقبال باستخدام ترددها الجديد على القمر عرب سات ونايل سات، التردد كالتالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

للحصول على جودة عرض ممتازة عبر نايل سات استخدم البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على عرب سات

لتنزيل القناة عبر عرب سات اتبع البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل قناة وناسة

لمتابعة برامج قناة وناسة يمكن ضبط جهاز الاستقبال باستخدام الخطوات التالية: