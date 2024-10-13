” المالية الجزائرية ” ما هو سن التقاعد لجميع النساء في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة ورابط الاستعلام

وزارة المالية الجزائرية أعلنت عن سن التقاعد القانوني للنساء كما قامت الوزارة بإجراء مجموعة من التعديلات الجديدة وتغيير سن التقاعد للنساء اللاتي يعملن في القطاع الحكومي ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية إلى تقديم كافة سبل الدعم للمرأة في مختلف المجالات ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم سن التقاعد للنساء في الجزائر.

سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024

تم إجراء بعض التعديلات في قانون العمل ومن ضمن تلك التعديلات قانون سن التقاعد للنساء وجاء على النحو التالي:

جاء في القانون الجديد للعمل في الجزائر أنه يحق للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي أن تتقاعد عند عمر 55 عام.

وذلك بشرط أن تكون قد تمت 32 سنة في الخدمة.

ويتم صرف معاش التقاعد لها كل شهر.

بينما المرأة التي تعمل في المناطق الجنوبية في الجزائر يحق لها التقاعد عند بلوغها 50 سنة.

كذلك المرأة التي تعمل في الوظائف الشاقة يحق لها التقاعد عند بلوغ 50 سنة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب وزارة المالية في الجزائر.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمات الاستعلام عن معاشات التقاعد.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط التقاعد للنساء في الجزائر 2024

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية يجب توافرها في النساء للحصول على معاش التقاعد وجاءت الشروط على النحو التالي: