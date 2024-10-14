استقبالها لمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان..تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات 2024

قناة الفجر الفضائية حازت على إعجاب آلاف المتابعين حول الوطن العربي تقوم القناة بعرض العديد من المسلسلات الحديثة والمشهورة طوال اليوم، يرغب الكثيرين بمعرفة التردد الجديد الخاص بالقناة وذلك ليتمكنوا من متابعة المسلسلات الشيقة و البرامج التي تبثها على مدار اليوم، سوف نقدم لكم خلال المقال التالي التردد الجديد الخاص بالقناة على قمر عرب ونايل سات كما ينتظر العديد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ولكن لم تحديد الموعد الرسمي لعرض تلك المسلسل ولكن سوف يتم تنزيل القناة لمتابعة الحلقات عند عرض تلك المسلسل.

تردد قناة الفجر الفضائية على قمر النايل سات

أصبح بإمكانك مشاهدة قناة الفجر على التردد الحديث الخاص بها على قمر صناعي نايل سات، وذلك عن طريق استخدام البيانات التالية:

التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية: 12034.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مقدار تصويب الخطأ: ¾.

معامل الترميز للقناة: 27500.

جودة العرض للقناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية على عرب سات

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من المسلسلات التاريخية التي يبحث عنها المشاهد العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين لذا سوف نقوم برصد لكم جميعاً تفاصيل التردد لمشاهدة الصورة والصوت بجودة عالية على القناة الفضائية التي تدعى اليوم بأسم قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة لدينا حالياً:

التردد الجديد للقناة: 12130.

معامل استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

جودة المشاهدة: HD.

ضبط قناة الفجر الفضائية على جهاز الرسيفر

يمكنك تثبيت القناة لمتابعة المسلسلات المميزة التي تعرضها دون مساعدة فني الرسيفر وإهدار المال مقابل هذا، وذلك من خلال إتباع خطوات بسيطة كالآتي: