استعلم هنا عبر لينك منصة مظلتي..أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها في العراق

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن منصة مظلتي الإلكترونية هي المسؤولة عن نتائج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق في حالة ظهور النتيجة النهائية ولكن لم تعلن الوزارة عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة حتى الآن ولكن وفرت المنصة من أجل الاطلاع على النتيجة في حال ظهورها لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات لكي يتم استخدامها عند الإعلان عنها.

لينك منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وفرت منصة مظلتي الإلكترونية خدمات إلكترونية عديدة ومنها الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة كما يلي بالتفصيل:

في بداية الأمر التوجه إلى منصة مظلتي.

ثم النقر على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك عليك القيام بفتح نموذج الطلب.

كما يجب بعدها تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

مثل اسم المتقدم العراقي ورقم الجوال وغيرها من المعلومات الضرورية.

بعد ذلك قم بتحديد المحافظة واختيار الوجبة السابعة عند ظهورها.

اضغط على زر البحث وسوف تظهر لك النتيجة.

إذا تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية في العراق