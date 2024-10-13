تحديث يومي.. أسعار الذهب في العراق اليوم تسجل ارتفاعًا ملحوظا

يشكل سعر الذهب في العراق ملاذًا آمنًا للعراقيين في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يلجأ الكثيرون إلى شرائه للحفاظ على قيمة مدخراتهم، شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة عدة عوامل منها تقلبات أسعار النفط العالمية، وضعف العملة المحلية أمام الدولار، وكذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر توقعات التضخم والطلب العالمي على المعادن الثمينة في الأسواق على ارتفاع السعر، يعد الذهب أحد الاستثمارات الأكثر أمانًا في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

سعار الذهب في العراق

تشير التقارير الأخيرة اليوم 13 أكتوبر 2024 إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما بقيت الأسعار مستقرة في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفي تفاصيل الأسعار:

بغداد:

سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي: 573,000 دينار.

سعر شراء المثقال الواحد عيار 21: 569,000 دينار.

سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي: 543,000 دينار.

سعر شراء المثقال الواحد عيار 21: 539,000 دينار.

في محلات الصاغة، يتراوح سعر بيع المثقال من الذهب الخليجي عيار 21 بين 575,000 و 585,000 دينار،

وسعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 545,000 و 555,000 دينار.

أربيل:

سعر بيع الذهب عيار 24: 663,000 دينار.

سعر بيع الذهب عيار 21: 580,000 دينار.

سعر بيع الذهب عيار 18: 497,000 دينار.

متي ينخفض الذهب في العراق؟

توقعات أسعار الذهب في العراق وتأثير سعر الفائدة يعتمد على عدة عوامل:

سعر الفائدة: رفعه قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب بسبب زيادة تكلفة الفرصة البديلة.

التضخم: ارتفاع التضخم يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي لارتفاع سعره.

العوامل السياسية والاقتصادية: عدم الاستقرار المحلي أو الإقليمي قد يزيد الطلب على الذهب.

أسعار الدولار: ارتفاع قيمة الدولار عادةً ما يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب.

العرض والطلب: تغيرات في الإنتاج والاستهلاك المحلي تلعب دورًا في تحديد السعر.

من المهم متابعة الأحداث الاقتصادية لتوقعات أفضل لأسعار الذهب.