يا لولو يا لولو في نونو .. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد

حققت قناة وناسة نسبة مشاهدة مرتفعة في وقت قصير، مما جعل العديد من الأسر ترغب في معرفة التردد الجديد للقناة تقدم وناسة محتوى تعليمي هادف وترفيهي للأطفال، حيث تعرض مجموعة متميزة من البرامج والأفلام الكرتونية والأغانى التي تساعد على تنمية مهارات الطفل في التفاعل مع المجتمع تهتم العديد من الأسر العربية بتعليم أطفالها المبادئ والقيم الأخلاقية بأسلوب غنائي ممتع، وهو ما توفره قناة وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد

للحصول على أفضل تجربة، يمكنكم تحميل قناة وناسة عبر ترددها الجديد على قمر عرب سات ونايل سات استمتعوا بأغاني لولو والمواقف المضحكة والشقية التي تقدمها، والتي تعلم الأطفال العديد من السلوكيات الإيجابية يمكنكم تحميل تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

تردد وناسة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب:أفقي.

جودة القناة:HD.

معامل الترميز:27500.

معدل تصويب الخطأ: ⅘

قناة الطفل وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز:27500.

جودة القناة: اتش دي.

معدل التصويب ⅚.

مزايا قناة وناسة بيبي

تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات التي تجذب أعدادًا كبيرة من المشاهدين في الوقت الراهن، حيث يتابعها ملايين الأطفال في مصر والدول العربية.

تضم قناة وناسة الفضائية فريقًا مدربًا يقدم برامج ذات جودة عالية مع محتوى صوتي ومرئي متميز.

تقوم القناة بتقديم محتواها بشكل مجاني، دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراكات، كما تعرض برامجها باللغة العربية لتعزيز فهم الأطفال العرب.

تحتوي القناة أيضاً على أبرز الشخصيات الكرتونية مثل لولو، ميدو، عمو الشرطي، والحرامي، حيث تظهر كل شخصية من خلال مجموعة من الأغاني المميزة التي تحمل أفكاراً فريدة تفيد الأطفال في حياتهم اليومية.