حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وموعد الصرف استعلم من هنا

تعتزم وزارة المالية العراقية اتخاذ قرار بتبكير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر 2024 في العراق حيث تسعى الوزارة إلى تنظيم عملية صرف رواتب المتقاعدين، الذين هم من موظفي الحكومة العراقية الذين وصلوا إلى سن التقاعد القانوني، أو من حصلوا على معاش مبكر وفقًا للقوانين واللوائح المحددة في قانون التقاعد ويتقاضى هؤلاء المتقاعدون رواتب ثابتة شهريًا، التي تعد مصدر دخلهم الرسمي بعد انتهاء خدمتهم في مؤسسات الجمهورية العراقية.

تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر 2024 في العراق

تعتبر رواتب المتقاعدين في العراق من أبرز المهام التي تسعى الجهات الحكومية لتنظيمها شهرياً، بهدف تسجيلها لأصحابها الذين بذلوا جهداً كبيراً في خدمة وتطوير المؤسسات الحكومية وقد رأت وزارة المالية أن تثبيت موعد ثابت لصرف الرواتب كل شهر سيكون مفيداً للمتقاعدين وللوزارة، لذا تم تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي ليكون موعد صرف الرواتب، على أن يتم الصرف مقدماً في هذا التاريخ.

موعد صرف معاشات المتقاعدين لشهر نوفمبر المقبل

سيكون موعد الصرف يوم الجمعة 1 نوفمبر وذلك نظرًا لأن يوم الصرف يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في البنوك والمؤسسات الحكومية، ستقوم وزارة المالية بتقديم الموعد.

الموعد المعدل لصرف رواتب شهر نوفمبر سيكون يوم الخميس القادم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

طريقة الاستفسار عن رواتب المتقاعدين بسيطة جداً، حيث أوضحت وزارة المالية في بيانها حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وقد تناولت أيضاً كيفية الاستفسار عن رواتبهم لتوضيح الطريقة الصحيحة للجميع، والتي تتمثل فيما يلي: