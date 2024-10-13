استقرار في جميع البلدان العربية.. أسعار العملات اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية 13 اكتوبر

تداولت الأنباء خلال الساعات الماضية عن زيادة أسعار العملات في السوق السوداء بمصر، ولكن هذا الخبر غير صحيح، حيث أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا، إذ شهدت أسعار العملات في السوق الموازية انخفاضًا طفيفًا، وإن كان هذا الانخفاض بقروش قليلة فقط، وفيما يلي سوف نوضح أسعار العملات اليوم في السوق السوداء.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

بعد تداول أخبار تشير إلى زيادة الأسعار، نقدم لكم أحدث التحديثات حول أسعار العملات في السوق السوداء:

سعر الدولار الأمريكي: 48.4 جنيه للشراء و47.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي هو 12.89 جنيه عند الشراء و12.76 جنيه عند البيع.

سعر اليورو: 52.95 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.18 جنيه عند الشراء، و13.05 جنيه عند البيع.

سعر الدينار الكويتي هو 157.98 جنيه للشراء و156.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني هو 63.37 جنيه للشراء و62.73 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني هو 125.74 جنيه للشراء و124.47 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني هو 6.84 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 13.28 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني هو 68.36 جنيه للشراء و67.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني هو 128.39 جنيه للشراء و127.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي: 35.23 جنيه للشراء، و34.88 جنيه للبيع.

أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري

بجانب السوق الموازية، نقدم لكم أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري: