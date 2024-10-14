الآن يمكنك استقبل تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد على النايل سات بإشارة قوية

سنتناول تردد القناة الجزائرية التي ستبث كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2024، حيث ستقوم قناة Programme national Algérie (الأرضية) بنقل المباريات، وما يميز هذه القناة هو وجود تردد لها على نايل سات، مما يمكن الكثيرين من مشاهدة مباريات البطولة، وخاصة المباراة النهائية، لقد اعتادت القناة الجزائرية الأرضية على نقل عدد من مباريات البطولات الأفريقية في النسخ السابقة، وستستمر في ذلك خلال هذه النسخة.

تردد الجزائرية الرياضية على النايل سات

تردد الجزائرية الرياضية على النايل سات، يمكن استقبال قناة الجزائرية الأرضية الرياضية عبر قمر نايل سات، وسيظهر في قائمة القنوات لديك باسم البرنامج الوطني الجزائر، وسيكون تردد القناة التي ستبث سبعة عشر مباراة من البطولة كما يلي.

اسم القناة في القائمة: البرنامج الوطني الجزائر

التردد: 11680

معدل الترمير: 27500

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري قد حقق كأس الأمم الأفريقية مرتين سابقا، الأولى في عام 1990 خلال البطولة التي أُقيمت في الجزائر، والثانية في عام 2019 عندما أُقيمت البطولة في مصر قبل حوالي خمس سنوات، وفي نسخة كوت ديفوار 2023، وجد المنتخب الجزائري نفسه في مجموعة متوازنة تضم منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، لكنه خرج من البطولة مبكراً دون أن يحقق أي انتصارات، مما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى اتخاذ قرار بإقالة المدير الفني الوطني جمال بلماضي.

تفاصيل عن قناة الجزائرية الرياضية

قبل أسبوعين، تمكن التلفزيون الجزائري من شراء حقوق بث 17 مباراة في البطولة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية ومباراتين من الدور نصف النهائي ومباراة النهائي لكأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن جميع مباريات المنتخب الجزائري ومع ذلك، بعد خروج المنتخب الجزائري مبكراً، سيقوم التلفزيون الجزائري بعرض مباريات أخرى من البطولة، كما حدث في البطولة السابقة التي أقيمت في الكاميرون والتي غادرها المنتخب الجزائري من دور المجموعات أيضاً.