هنا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

نقدم لكم رابط الاستفسار عن أسماء الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، تستعد وزارة العمل في العراق للإفصاح عن أسماء المستفيدين لعام 2024، حيث ستظهر القوائم الإلكترونية عبر منصة مظلتي، تعتبر هذه الخطوة مهمة جدًطا لدعم الأسر الفقيرة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعتبر الرعاية إحدى وسائل الدعم الرئيسية التي تعزز استقرار المجتمع وتضمن توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة

أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بكيفية التأكد من أسماء المستفيدين من الرعاية لعام 2024 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، يأتي ذلك ضمن التزام الوزارة بتوزيع دفعات جديدة من الدعم للأسر المحتاجة التي تستوفي شروط الاستحقاق، وتقديم المساعدة لحوالي نصف مليون مواطن عراقي، كما نستعرض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المستحقين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2024

للحصول على معلومات حول أسماء الأشخاص المشمولين، سنقوم بتقديم مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وهي:

يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

يجب الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

يجب إدخال المعلومات الشخصية (اسم المستخدم وكلمة المرور).

قم باختيار علامة التبويب الخاصة بالخدمات من الصفحة الرئيسية.

اختيار قسم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يجب تحديد اسم المحافظة التي تعيش فيها.

يجب الضغط على كلمة استعلام.

ثم ستظهر الأسماء أمامك، ويجب عليك التحقق من اسمك بينهم.

شروط التسجيل في الوجبة الأخيرة من أسماء الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توفرها قبل الحصول على الدعم، وينبغي على كل من يرغب في التقديم أن يكون متطلعا على كافة هذه الشروط، وهي على النحو التالي: