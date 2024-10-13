خطوات عمل كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل 

يرغب الأطفال بتناول كوكيز البراونيز اللذيذ من الخارج، ولكن تزداد أسعاره باستمرار مع قلة كميته، لهذا السبب ترغب السيدات وربات المنازل بتطبيق كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل بأقل مجهود وأكثر كمية، والتي ستنال إعجاب الأطفال والكبار، وقد قررنا أن نعرض لكم كوكيز البراونيز اللذيذ للأطفال والكبار بأربع ملاعق دقيق فقط في السطور القادمة.

كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل

إن حلوى كوكيز البراونيز تنال إعجاب الأطفال والكبار نظرًا للمذاق اللذيذ، ولكن يرتفع سعر كوكيز البراونيز في المحلات، ولهذا السبب سنعرض طريقة كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل باستخدام أربع ملاعق دقيق:

مقادير كوكيز البراونيز اللذيذ

2 بيضة.

نصف كوب من الزبدة السائحة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 كوب من السكر البني.

4 ملاعق من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكاكاو البودرة.

نصف كوب من الجوز المفروم (حسب الرغبة).

طريقة التحضير