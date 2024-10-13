خطوات عمل كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل 

يرغب الأطفال بتناول كوكيز البراونيز اللذيذ من الخارج، ولكن تزداد أسعاره باستمرار مع قلة كميته، لهذا السبب ترغب السيدات وربات المنازل بتطبيق كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل بأقل مجهود وأكثر كمية، والتي ستنال إعجاب الأطفال والكبار، وقد قررنا أن نعرض لكم كوكيز البراونيز اللذيذ للأطفال والكبار بأربع ملاعق دقيق فقط في السطور القادمة.
كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل
إن حلوى كوكيز البراونيز تنال إعجاب الأطفال والكبار نظرًا للمذاق اللذيذ، ولكن يرتفع سعر كوكيز البراونيز في المحلات، ولهذا السبب سنعرض طريقة كوكيز البراونيز اللذيذ في المنزل باستخدام أربع ملاعق دقيق:
مقادير كوكيز البراونيز اللذيذ
- 2 بيضة.
- نصف كوب من الزبدة السائحة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 1 كوب من السكر البني.
- 4 ملاعق من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الكاكاو البودرة.
- نصف كوب من الجوز المفروم (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
- احضري وعاء وضعي به السكر البني والزبدة الذائبة واخلطي المكونات معًا.
- ثم ضعي البيض والفانيليا ليتم خلطهم مرة أخرى.
- في وعاء أخر ضعي الدقيق، الملح والكاكاو البودرة.
- قومي بسكب خليط الدقيق على الخليط السابق( الخليط السائل) بصورة تدريجية.
- ومن ثم يتم خفق جميع المكونات معًا حتى تتجانس.
- في حال وجود رغبة نحو إضافة الجوز المفروم، يتم إضافته إلى العجينة وتخلط حتى يتجانس الجوز في كامل العجينة.
- يتم تشكيل كوكيز البراونيز من خلال استخدام ملعقة صغيرة.
- احضري صينية مناسبة بها ورق زبدة.
- ثم ضعي كوكيز البراونيز في الصينية مع الحرص على الحفاظ بوجود مسافة بينهما.
- يجب أن يكون الفرن مسخن سابقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم توضع صينية كوكيز البراونيز في الفرن لمدة تتراوح من 10 إلى 12 دقيقة.
- بعد خروج كوكيز البراونيز من الفرن يتم تركه حتى يبرد ويقدم.