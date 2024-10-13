“وزارة السكن والعمران” الحكومة الجـزائرية تتجه لتخفيض بنسبة 10% للمستفيدين من عدل 3 “AADL”|| سار لجميع المواطنين

وفقًا لمصادر مطلعة، تتجه الحكومة الجزائرية إلى تطبيق تخفيض بنسبة 10% على جميع المستفيدين من السكنات ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل 3، وذلك للراغبين في تسديد ثمن سكناتهم بالكامل قبل انتهاء المدة المحددة، حيث يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على دفع المتبقي من قيمة السكن دفعة واحدة، مما يخفف الأعباء المالية عليهم ويساهم في استكمال المشاريع السكنية بشكل أسرع، ومن خلال هذه السطور نستعرض أبرز ما اوضحته الحكومة في هذا الاطار.

تخفيض بنسبة 10% للمستفيدين من عدل 3

يشمل القرار الذي اعلنته الحكومة الجزائرية المستفيدين الذين قاموا بتسديد 38% من قيمة السكن ويرغبون في دفع المتبقي دفعة واحدة، حيث يحتسب التخفيض بنسبة 10% على المبلغ المتبقي من قيمة الإيجار الواجب دفعه، ويشترط تسديد المبلغ دفعة واحدة للاستفادة من هذا التخفيض، بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت المصادر أن الحكومة ستتحمل الفوائد المتعلقة بفترة التأجيل، كما سيتم تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. يأتي هذا القرار ضمن إطار تنفيذ مشروع بناء 135,000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، مما يعكس التزام الدولة بتقديم تسهيلات مالية للسكان.

برنامج عدل 3 والتخفيضات

يعتبر برنامج عدل أحد البرامج السكنية الكبرى التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على سكنات بنظام البيع بالإيجار، مع منحهم تسهيلات في السداد تمتد على فترات زمنية طويلة، حيث يأتي قرار التخفيض بنسبة 10% كخطوة جديدة في دعم المستفيدين وتشجيعهم على تسديد مستحقاتهم بشكل مبكر، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويتيح لهم استكمال دفع قيمة السكن بسهولة أكبر.