التأمينات الاجتماعية .. تكشف عن شروط المعاش المبكر 2024 الجديد وسوف يتم تطبيقه في هذا الموعد!

شروط المعاش المبكر 2024 ويتم حساب أجر التسوية في المعاش المبكر من خلال، حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50%، من يكون المؤهل للخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان أقل من 50% من أجر التسوية، فلا يكن مؤهل بعد للخروج على المعاش.

شروط المعاش المبكر 2024

وقد تم تحديد شروط المعاش المبكر 2024 في القطاع العام والحكومي، لكل من يريد الخروج علي المعاش المبكر أن يكون لديه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 120 شهرًا، والتي تُعطي الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

وقد أعلن القانون على أنه لا يمكن الخروج على المعاش المبكر 2024 إن لم يكن هناك مدة اشتراك تأميني 20 عام ولكن أن تكون المدة أقل وفي هذا الوقت أصبحت المدة 25 عامًا في شهر يناير 2025.

إن كان هناك شخص يريد الخروج علي المعاش المبكر يكون عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة للخروج على المعاش المبكر 2024.

موعد تنفيذ المعاش المبكر

وقد قال أحد المسؤل نائب رئيس اتحاد العمال، إنه من المقرر في بداية يناير 2025 تغيير مدة الاشتراك التأميني لراغبي الخروج على المعاش المبكر لتصبح مدة الاشتراك 25 سنة بدلا من 20 سنة إذ يحق للعامل الخروج على المعاش المبكر في حالة توافر الشروط الخاصة بالمعاش المبكر.