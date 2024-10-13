هل يوجد زيادة ؟ .. المالية تكشف عن جدول صرف رواتب الموظفين شهر اكتوبر 2024

جدول صرف رواتب الموظفين شهر اكتوبر يريد جميع الموظفين معرفة موعد صرف الرواتب، التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لأن هذه الرواتب التي تكون بمثابة يد العون الوحيد التي تعمل على تغطية تكاليف الاحتياجات اليومية، لذلك توضح وزارة المالية بشأن تحديد جدول صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة وفق الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على جدول صرف رواتب الموظفين شهر اكتوبر.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر اكتوبر

يمكنك الآن معرفة جدول صرف رواتب الموظفين شهر اكتوبر بعد إعلان وزارة المالية عن موعد شهر أكتوبر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، على أن يظل تنزيل الرواتب لمدة 5 أيام ويكون اخر يوم يوم الأربعاء 30 أكتوبر.

زيادة رواتب الموظفين

يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة حقيقة زيادة الرواتب بعد انتشار العديد من الأخبار عن وجود زيادة في رواتب شهر أكتوبر، وكما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حقيقة زيادة مرتبات الموظفين في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الحوافز ستكون مختلفة.

إذ قد تكون في صورة أسعار مخفضة، وقال موضحا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى زيد ملف المرتبات في صورة محددات الخاصة بالموازنة، علاوة على ذلك أنه كانت هناك خطوة من 4 أشهر بزيادة الأجور، وأمامنا بضعة أشهر لنعيد النظر في هذا الملف، وهذا يعني انه لم تأتي أي زيادة في رواتب الموظفين شهر اكتوبر، وهذه الأخبار بخصوص زيادة المرتبات لازالت قيد التنفيذ في وقت لا نعرفه.