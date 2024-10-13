خطوات تثبيت تردد قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد قناة بين سبورت الرياضية تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وأكبر القنوات الرياضية في العالم العربي وحول العالم، و هي جزء من مجموعة قنوات beIN التي تقدم تغطية شاملة لأهم البطولات الرياضية العالمية والمحلية، بما في ذلك كرة القدم، كرة السلة، التنس، وغيرها من الرياضات، فقد تميزت قناة بين سبورت بجودة بثها العالية وتغطيتها الاحترافية التي تلبي احتياجات عشاق الرياضة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية ، وتعتبر هذه القناة هي الوجهة الأساسية لكل عشاق كرة القدم على المستوى العالمي، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فقط عليك اتباع الخطوات التالية.

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11013 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي (H) .

معامل تصحيح الخطأ:.2/3.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11565.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي (H) .

معامل تصحيح الخطأ: ⅔ .

قناة بين سبورت الرياضية