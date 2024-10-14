وزارة التعليم السعودي .. تكشف حقيقة الإعلان عن موعد استلام التابلت 2025 لطلاب الثانوية

يواصل جميع الطلبة والطالبات في هذا الوقت الحالي البحث لمعرفة موعد استلام التابلت 2025، فهم يرغبون في التعرف على هذا الموعد المقرر في استلامه وهذا عقبه ان اعلنت وزاره التربيه والتعليم المستندات المراد تسليم الاجهزة الخاصة بالتابلت للصف الأول الثانوي وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل.

موعد استلام التابلت 2025

بينت وزارة التربية والتعليم هذا الموعد الذي يخص استلام التابلت 2025 لجميع الطلبة والطالبات بجمهوريه مصر العربيه اذ انه فعلا قام الطلبة والطالبات بالصف الاول الثانوي باستلام الاجهزه في يوم الاثنين الذي كان يوافق السابع من شهر أكتوبر الحالي 2024 ويكون التسليم مستمر حتى ما يقرب من حوالي اسبوعين وهذا للطلاب والطالبات بالمدارس الحكومية فحسب ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتحديد المستندات المراد استلام التابلت، وهي تكون كما يلي:

مستخرج رسمي يقوم بتأكيد اثبات قيد الطالب بالمدرسة التي يكون مسجل بها

شهادة ميلاد الكترونية وكذلك تقديم السورة منها

تقديم بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها

إيصال رسمي يقوم بإثبات سداد المصروفات الدراسيه

إحضار الرسوم الخاصة بتأمين التابلت التي يقوم الطالب بدفعها من خلال البريد المصري.

الاوراق المطلوبة في حالات فقد التابلت 2025

قامت وزاره التربيه والتعليم بتحديد المستندات المراده بحالات فقد التابلت 2025 للصف الأول الثانوي والتي تكون كما يلي: