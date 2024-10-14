“من هنــــــا” .. رابط استعلام نتائج مباراة التعليم الكتابي 2024 عبر وزارة التربية الوطنية

عدد كبير جدا من المواطنين يتساءلون عن رابط الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الكتابي 2024 حيث أن ذلك عقب تحديد وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن هذا الموعد الخاص بإعلان تلك النتائج لكل المتقدمين، إذ أنه من المفترض ان يتم الكشف عن نتائج اختبارات الكتابية في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالإضافة إلى سلك تكوين أطر الادارة بالدورة الخاصة بالشهر الحالي من أكتوبر 2024 وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

رابط استعلام نتائج مباراة التعليم الكتابي 2024

قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالتنويه على انه سوف يتم الاعلان بصوره الرسمية عن الأسماء الخاصة بالمترشحين للامتحانات الشفوية لمباراة التعليم دورة أكتوبر 2024 بالساعات المقبلة ولابد على كل المدعوين ان يقوموا بالحضور لمراكز تأدية المباريات وذلك لفترة بين 15 الى يوم 23 أكتوبر الحالي 2024، إذ انه سوف يتم الإعلان عن اللوائح الخاصة بأسماء المقبولين بمباراة التعليم الكتابي من ضمنها المواعيد الخاصة بتأدية اختبارات الشفوي ومن الجدير بالذكر انه سوف يتم الكشف عن النتائج بشكل رسمي في تلك المباريات في اليوم الذي سيكون موافق الثامن والعشرون من اكتوبر 2024.

نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024

من الممكن ان يتم الاستعلام بكل سهولة ويسر عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024 بكل سهوله بالسير على الخطوات التالية: