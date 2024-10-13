هنا .. رابط استخراج نتائج كتابي مباراة التعليم 2024 جميع الجهات استعلم الآن

تعتبر نتائج امتحان التعليم 2024 في جميع جهات المغرب، التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية، من أهم الأمور التي تشغل بال آلاف المعلمين في مختلف أنحاء البلاد، حيث يسعون للحصول على نتائج امتحان التعليم لدورة أكتوبر وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية سابقًا عن موعد إصدار النتائج بشكل رسمي لجميع المتقدمين، بعد فترة من الانتظار والترقب خلال الأيام القليلة الماضية لهذه اللحظة.

نتائج الاختبارات التحريرية لمباراة التعليم للسنة الدراسية 2024-2025

بمجرد صدور نتائج الاختبارات الكتابية، يمكنكم الاطلاع على نتائج مباراة التعليم 2024 لجميع الجهات خلال دورة أكتوبر 2024 من خلال ما يلي:

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباريات.

اختار نتائج مباراة التعليم

ادخل كافة البيانات التي تطلب منك

النقر على زر استعلام.

وسوف تظهر النتائج الخاصة بك.

ينبغي عليك التحضير لما سيأتي إذا كنت من المقبولين لاجتياز الامتحانات الشفوية.

موعد إعلان نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أنه سيتم الكشف عن أسماء المرشحين للاختبارات الشفهية لمباراة التعليم لدورة أكتوبر 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم نشر قوائم المقبولين في امتحان التعليم لدورة أكتوبر 2024 عبر الإنترنت من قبل الجهات المعنية.

يجب على جميع المدعوين الحضور إلى مراكز إجراء المباريات خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر الجاري، حيث سيتم نشر قوائم بأسماء المقبولين في امتحان التعليم الكتابي التي ستتضمن مواعيد الاختبارات الشفوية ومن المهم الإشارة إلى أنه قد تأكد أن النتائج النهائية للناجحين في هذه الاختبارات ستُعلن في 28 أكتوبر 2024، ويجب تقديم ملفات المقبولين إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الفترة ما بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر.