وزارة التربية الوطنية في المغرب .. تكشف عن طريقة التسجيل في باك حر 2025

يعتني الكثير من الأشخاص بالتعرف على كيفية التسجيل في باك حر 2025 حيث أن وزارة التربية الوطنية في المغرب هدفها توفير الوقت والجهد، وكذلك المشقة والعناء على الطلبة والطالبات لهذا قامت بالإعلان عن بدء التقديم في باك حر 2025 في المغرب اذ انها تغنيهم على أن يقوموا بحضور حصص المدارس، ويعتبر التسجيل فرصة رائعة لجميع الطلبة والطالبات الذين لم يستطيعوا الحضور في صفوف التعليم الأساسي وفيما يلي سنوفر لكم كيفية التسجيل.

التسجيل في باك حر 2025

قامت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بالتنويه عن فتح باب التقديم في باك حر بدءا من شهر نوفمبر 2024 وسوف يتم غلق باب التسجيل بشهر ديسمبر 2024 ومن الممكن أن يتم التسجيل بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية المغربية من هنا.

الخطوة الثانية تسجيل الدخول الخطوة الثالثة النقر على ايقونة انشاء حساب جديد

الخطوه الرابعه ملء جميع البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح

الخطوة الخامسة ارسال الاوراق والمستندات اللازمة

الخطوه الاخيره الضغط على زر إرسال.

شروط التسجيل في باك حر في المغرب 2025

قامت وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الشروط التي من الضروري توافرها في المتقدم الذي يريد التسجيل في باك حر 2025 بالمغرب وتلك الشروط متمثلة في كل ما يلي: