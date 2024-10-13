هيئة الترفيه السعودية تعلن.. فعاليات موسم الرياض لعام 2024 وقنوات عرض الحفل

أفاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يوم السبت، بإطلاق موسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة وقد أعلن آل الشيخ قائلاً: “بفضل دعم وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد، رائد الرؤية وقائدنا الملهم، تنطلق فعاليات موسم الرياض 2024″، قال: “سوف يكون موسم الرياض 2024 مميزًا وعالميًا، ليعكس مكانة المملكة ومدينة الرياض كأحد أهم الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.”

فعاليات موسم الرياض لعام 2024

تشمل فعاليات موسم الرياض العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بالإضافة إلى المسرحيات والمباريات الرياضية المتنوعة، مثل المصارعة والملاكمة بمشاركة أشهر النجوم العالميين كما تتضمن العروض السيركية، وتجارب ومغامرات مخصصة للأطفال والشباب، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الأخرى.

يشهد كل عام حضور نجوم ومشاهير وفنانين مميزين وفرق غنائية من مختلف أنحاء العالم في الموسم.

قنوات عرض حفل افتتاح موسم الرياض 2024

سيتم نقل حفل افتتاح موسم الرياض 2024 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مما يمكن الجمهور من متابعة الفعاليات مباشرة من أي مكان.

إليك قائمة بالقنوات التي ستقوم ببث الحدث.

قناة SSC الرياضية : كأحد الشركاء الرياضيين الرسميين لموسم الرياض، ستحضر SSC حفل الافتتاح مباشرة على الهواء، بالإضافة إلى نقل مباراة الملاكمة بين بيتربييف وبيفول.

: كأحد الشركاء الرياضيين الرسميين لموسم الرياض، ستحضر SSC حفل الافتتاح مباشرة على الهواء، بالإضافة إلى نقل مباراة الملاكمة بين بيتربييف وبيفول. منصة شاهد الرقمية : توفر “شاهد” تجربة فريدة لمحبي الترفيه، حيث سيتم نقل حفل الافتتاح مباشرة على المنصة، مما يتيح للجمهور مشاهدته عبر الإنترنت بجودة عالية.

: توفر “شاهد” تجربة فريدة لمحبي الترفيه، حيث سيتم نقل حفل الافتتاح مباشرة على المنصة، مما يتيح للجمهور مشاهدته عبر الإنترنت بجودة عالية. منصة DAZN الرياضية : ستقوم هذه المنصة العالمية بنقل المباراة الحاسمة في الملاكمة خلال فعاليات حفل الافتتاح، مما يتيح لعشاق الرياضة حول العالم متابعة هذا الحدث.

: ستقوم هذه المنصة العالمية بنقل المباراة الحاسمة في الملاكمة خلال فعاليات حفل الافتتاح، مما يتيح لعشاق الرياضة حول العالم متابعة هذا الحدث. حسابات موسم الرياض على وسائل التواصل الاجتماعي: ستقوم الحسابات الرسمية لموسم الرياض على منصات مثل “تويتر” و”إنستغرام” بنقل مشاهد حية من الحفل، بالإضافة إلى تقديم تغطية إعلامية للفعاليات عبر القصص والبث المباشر.

نجوم وفنانين في موسم الرياض 2024

وأضاف “آل الشيخ” بأن من أبرز الفنانين المشاركين في موسم الرياض 2024 هم: عمرو دياب، تامر حسني، أنغام، حماقي، نانسي عجرم، رامي صبري، الموسيقار عمر خيرت، تامر عاشور، أحلام، صابر الرباعي، مي فاروق، ومحمد ثروت.