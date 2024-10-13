“سجــل حــالـاً“ كيفية التسجيل في استمارة مشرف التربية 2024 بكل سهولة

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح باب التسجيل في مسابقة مشرف التربية لعام 2024، وذلك عبر منصة الديوان الوطني للامتحانات، تأتي هذه المسابقة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكوادر التعليمية من خلال إضافة مشرفين جدد يتمتعون بالقدرة على الإشراف الفعال على سير العمليات التعليمية في المدارس وقد وضعت الوزارة معايير وشروطًا محددة يجب توافرها في المرشحين لضمان اختيار الأفراد المؤهلين لهذه الوظيفة الحيوية وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل خطوات التقديم والشروط المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة مشرف التربية 2024

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لمسابقة مشرف التربية لعام 2024 وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بشكل دائم على أراضي الوطن.

يتعين على المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس أو ما يعادله.

ينبغي ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

من الضروري أن يتمتع المتقدم بسمعة طيبة وسلوك حسن بين الناس.

يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التربية والتعليم.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أي أحكام جنائية تخل بالشرف.

يفضل أن يتمتع المتقدم بصحة بدنية جيدة.

كيفية التسجيل في استمارة مشرف التربية

تتيح وزارة التربية الوطنية الجزائرية التسجيل في مسابقة مشرف التربية لعام 2024 إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي ويمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية. قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اضغط على خيار “مشرف التربية” الموجود في القائمة. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات الموجودة على الموقع. تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الإرسال. اضغط على زر “إرسال” ليتم فحص ومراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

بعد فترة من التقديم، سيتم إعلان نتائج مسابقة مشرف التربية، وإذا تم قبولك، ستحصل على فرصة العمل في هذا المجال التعليمي الهام.