وزارة المالية توضح حقيقة رفع سن التقاعد 2024 بالعراق وخطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار حول حقيقة رفع سن التقاعد 2024 بالعراق، مما أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين حول صحة هذه المعلومات، يهتم عدد كبير من الموظفين بمعرفة السن الحقيقي للتقاعد، خاصة أولئك الذين لا يرغبون في التقاعد ويودون البقاء لفترة أطول في أعمالهم، يجدر بالذكر أن سن التقاعد في معظم الدول هو 60 عامًا، ويأمل العديد من المواطنين في زيادته، وقد قامت وزارة العمل بتطبيق بعض القوانين الجديدة التي تشمل مواعيد صرف الرواتب وتحديد سن التقاعد، والتي سنتناولها في هذا المقال.

حقيقة رفع سن التقاعد 2024 بالعراق

قررت وزارة العمل في العراق إجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد، والتي تشمل رفع سن التقاعد للموظفين، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:

تم تعديل سن التقاعد ليصبح بين 60 و63 عامًا، بينما يتم تحديد السن القانوني للتقاعد بين 60 و65 عامًا.

أما بالنسبة لسن التقاعد الاختياري، المعروف أيضًا بالتقاعد المبكر، فقد تم رفعه إلى 50 عامًا بعد أن كان 45 عامًا.

وقد تم تعديل كافة شروط التقاعد جزئيًا لتكون ملائمة للأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها المواطنون في العراق.

كما تم تكليف بعض المهام رسميًا للمتقاعدين في سوق العمل للاستفادة من خبراتهم العملية بشكل كامل.

وتم رفع قيمة المعاش التقاعدي لتعزيز مستوى الدخل المعيشي للفرد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

في البداية، يجب زيارة موقع وزارة المالية العراقية.

ثم ستحتاج إلى تسجيل الدخول بإدخال كافة البيانات المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني والرقم السري.

بعد ذلك، اختر خدمات من القائمة الرئيسية، ثم حدد “رواتب المتقاعدين 2024”.

قم باختيار الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن راتبه، وتأكد من إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقاعد بدقة وعناية.

بعد ذلك، اختر المحافظة التي يتبعها المتقاعد المستعلم.

وفي النهاية، انقر على خيار “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

الأسباب المؤيدة لرفع سن التقاعد

تستند الدعوات لرفع مدة التقاعد في العراق إلى عدة عوامل، من جهة، يعتبر الموظفون في مجالات مثل الطب والهندسة من الكفاءات الأساسية التي تكتسب خبرة مع مرور الزمن، ويعتقد أن استمرار هؤلاء الموظفين في العمل لفترة أطول يمكن أن يحسن جودة الخدمات التي يقدمونها.

بالإضافة إلى ذلك، ترى بعض الوزارات أن رفع سن التقاعد قد يُسهم في تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوظيف موظفين جدد ودفع رواتب التقاعد.