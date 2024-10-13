وزاة الموارد البشرية توضح خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1446 وأهم شروط الأهلية

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1446، يهدف برنامج حساب المواطن إلى توسيع نطاق الدعم المالي المقدم للمستفيدين، حيث يتيح لهم إمكانية إضافة تابع جديد إلى حساباتهم، تتم عملية إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، من خلال القسم المخصص لإدارة التابعين، بعد ذلك، يتعين على المستفيد ملء نموذج يتضمن تفاصيل التابع الجديد بدقة، يركز البرنامج بشكل كبير على الأسر الفقيرة، ويعمل على تحسين مستوى معيشتها الاقتصادية، كما يساهم في تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عليها.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1446

إليكم خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1446:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في بوابة حساب المواطن باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ابحث عن القسم المخصص لإضافة التابعين أو إدارة الأسرة.

قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة، بما في ذلك اسم التابع، ورقم هويته، وعنوانه، والعلاقة بينك وبين التابع (مثل كونه ابنك أو ابنتك، أو زوجتك).

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسالها، ثم اضغط على زر “حفظ” لإكمال عملية الإضافة.

شروط أهلية حساب المواطن