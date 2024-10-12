لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب وأهم مميزات القناة

تردد قناة وناسة للأطفال 2024، تُعتبر قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث حققت شهرة واسعة في فترة زمنية قصيرة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني المخصصة للأطفال، مما يسهم في جذب اهتمامهم، بفضل هذا المحتوى المتميز، أصبحت وناسة قناة مفضلة لدى الأطفال والعديد من الأمهات، حيث تقدم مواد ترفيهية وتعليمية تساعد في تنمية سلوكيات الأطفال بطرق مسلية ومفيدة.
تردد قناة وناسة للأطفال 2024
تردد قناة وناسة على نايل سات:
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة وناسة على عرب سات:
- التردد: 11270
- القمر الصناعي: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الأخطاء: 3/4
- الجودة: HD
أهم مميزات قناة وناسة
تتمتع قناة وناسة بعدة مميزات تجعلها محبوبة بين الأطفال والأمهات، ومنها:
- تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج والأغاني التي تناسب جميع الفئات العمرية، مما يجذب اهتمام الأطفال.
- كما تحتوي البرامج على محتوى ترفيهي وتعليمي، مما يساعد في تنمية مهارات الأطفال وسلوكياتهم بطرق ممتعة.
- القناة مجانية، مما يتيح للجميع فرصة متابعة محتواها دون الحاجة لدفع رسوم.
- كما تقدم القناة بثًا بجودة عالية (HD) على بعض الأقمار، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.
- تتيح القناة تفاعل الأطفال من خلال مسابقات وأنشطة تفاعلية.
- كما تتميز بمحتوى يناسب جميع أفراد الأسرة، مما يجعلها قناة مفضلة للأمهات والآباء أيضًا.
- تقدم القناة برامج جديدة باستمرار، مما يحافظ على اهتمام الأطفال ومتابعتهم المستمرة.