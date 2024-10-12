لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب وأهم مميزات القناة

تردد قناة وناسة للأطفال 2024، تُعتبر قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث حققت شهرة واسعة في فترة زمنية قصيرة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني المخصصة للأطفال، مما يسهم في جذب اهتمامهم، بفضل هذا المحتوى المتميز، أصبحت وناسة قناة مفضلة لدى الأطفال والعديد من الأمهات، حيث تقدم مواد ترفيهية وتعليمية تساعد في تنمية سلوكيات الأطفال بطرق مسلية ومفيدة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تردد قناة وناسة على نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على عرب سات:

التردد: 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4

الجودة: HD

أهم مميزات قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بعدة مميزات تجعلها محبوبة بين الأطفال والأمهات، ومنها: