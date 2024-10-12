حقق حلمك.. موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025 وخطوات التسجيل في القرعة

شهدت معدلات البحث زيادة ملحوظة من قبل العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم حول موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025، والتي ينتظرها الكثير من الطلاب، تتيح هذه القرعة توفير مجموعة من التأشيرات الخاصة للمواطنين من دول متنوعة، حيث يتم اختيار بعض المتقدمين بشكل عشوائي، ولهذا سُميت بالهجرة العشوائية.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

وفقًا لما أعلنه وزارة الخارجية الأمريكية، بدأت الجهة المسؤولة في استقبال طلبات قرعة أمريكا للعام 2024 اعتبارًا من اليوم، 2 أكتوبر 2024، يتم التسجيل بشكل مجاني، ويمكن للأفراد من جميع الدول المؤهلة للهجرة إلى أمريكا الانضمام بسهولة عبر الموقع الرسمي المخصص.

يُعتبر آخر موعد لتقديم الطلبات هو 7 نوفمبر 2024، لذا يجب الإسراع في تجهيز كافة الوثائق والبيانات المطلوبة وإرفاقها قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الجهات المختصة.

خطوات التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

بعد أن تعرفنا على موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025، إليكم التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025: